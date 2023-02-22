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Ось тут знімали сцени серіалу "Дім дракона" – відомого приквелу "Гри престолів"

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Кадр з фільму "Дім дракона" - фото 1
Кадр з фільму "Дім дракона"

Прем'єра серіалу "Дім дракона" від HBO відбулась влітку 2022 року. Приквел зібрав вже багато шанувальників, які готові їхати хоч на край світу, аби побувати в місцях фільмування відомого серіалу.

Так само як "Гра престолів", "Дім дракона" знімався в неймовірно красивих місцях, пише Movieweb.

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Відомо, що події у "Домі Дракона" відбуваються за 200 років до подій у "Грі престолів", а саме показують розквіт Дому Таргарієнів. Перший сезон налічує 10 серій по 60 хвилин.

Знімали сцени "Дому драконів" в таких місцях:

  • Трухільо, Іспанія
  • Монсанту, Португалія
  • Графство Корнуолл, Великобританія
  • Пік-Дистрикт, Великобританія

Видання пише, що для пляжних сцен, використаних у приквелі, використовувалися пляж Холівелл-Бей і бухта Кінанс, а також приливний острів Гора Святого Михайла. Ці локації можна побачити в пляжних сценах повсюди, і, ймовірно, їх буде набагато більше в майбутніх епізодах "Дому дракона".

Кадр з фільму 'Дім дракона' - фото 520204
Кадр з фільму "Дім дракона"

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