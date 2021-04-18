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Ось так виглядатиме Honda Civic нового покоління
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Компанія Honda продовжує підігрівати інтерес до Civic одинадцятого покоління. Цього разу опублікована фотографія серійного седана.
Прототип Honda Civic нового, одинадцятого покоління представили в листопаді минулого року. Тоді марка зробила акцент на стриманий дизайн і мінімалізм в інтер'єрі. Серійна ж версія седана зберегла загальні риси прототипу, проте все ж отримала зміни в екстер'єрі, пише paultan.
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Зокрема, інженери змінили дизайн протитуманних фар, а також замінили чорну глянсову обробку подвійної решітки радіатора і на матову. Крім того, у серійній версії зникла темна обробка дзеркал заднього виду: тепер вони пофарбовані в колір кузова.
Новий Civic обладнали люком, передніми парктроніками, два з яких розташовані у верхній частині решітки радіатора, а замість чорних колісних дисків автомобіль отримав двоколірні. Прем'єра одинадцятого Honda Civic відбудеться вже 28 квітня 2021 року. Влітку новинка надійде в дилерські центри Північної Америки.
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