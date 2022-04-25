Ось скільки тонн гуманітарної допомоги доставила Укрпошта за два місяці війни

Від початку повномасштабної війни в Україні минуло два місяці. За цей час багато країн, організацій та приватних осіб передавали українцям гуманітарну допомогу. В Укрпошті розповіли, скільки тонн та на яку вартість їм вдалося перевезти.

Укрпошта доставила в Україну 300 тонн гуманітарної допомоги після 24 лютого. У фінансовому еквіваленті таку кількість оцінюють приблизно у 25 мільйонів доларів. Допомагали Укрпошті з вантажами Dnipro LLC, а з польотами – WindRose.

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Також повідомили, що за тиждень від початку війни Dnipro LLC перекваліфікувалися зі 100% комерційних вантажів на 70% гуманітарних. Ця компанія доставила 1 мільйон кілограмів гуманітарних вантажів морем, а також разом з Укрпоштою і WindRose надіслали 8 чартерних рейсів (майже 300 000 кілограмів медичних товарів) за 2 місяці війни.

Компанія WindRose зараз виконує рейси з Польщі у США. В одну сторону відправляє український експорт, а на зворотному шляху забирає гуманітарні вантажі.

"Пишаємося, що маємо надійних партнерів, з якими можемо творити добро й допомагати Україні такими масштабами", – коментують в Укрпошті.

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