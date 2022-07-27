Ось що залишилося з пікапа Ford Super Duty, в який влучила блискавка

На острові Датау, що належить до штату Південна Кароліна, пронісся ураган. Під час негоди від блискавки постраждав припаркований біля дерева пікап Ford Super Duty.

Як видно з фото на сайті Motor1, внаслідок удару кабіна пікапа повністю згоріла. Надвисока температура знищила дах та салон машини. При цьому вантажна платформа майже не постраждала. Також уціліла передня частина пікапа.

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За словами автора, який опублікував знімки, все могло бути набагато гіршим. Річ у тому, що у Ford Super Duty потрапила вторинна блискавка. Спочатку вона вдарила в дерево, і, відрикошетивши від нього, потрапила в автомобіль.

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