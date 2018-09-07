Візьміть на озброєння: це може стати причиною жіночої зради

Сайт для знайомств, які передбачають "стрибки у гречку" Victoria Milan, регулярно проводить серед 9 тисяч зареєстрованих користувачів опитування. Результати одного недавнього опитування зацікавили особливо, адже вони пояснили зв'язок між жіночою зрадою та оральним сексом.

Якщо ви не любите оральний секс – маємо невтішну новину. 75% опитаних користувачок сайту заявили, що відсутність орального сексу в постійних стосунках може стати причиною зради.

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На хлопський розум: ваша відмова зробити їй приємно може стати причиною того, що це зробить хтось інший!

Відсутність орального сексу може стати причиною зради / LIWLI

До слова, для чоловіків питання орального сексу в шлюбі ще більш важливе: 85% опитаних наполягають на тому, що серйозні стосунки без орального сексу узагалі не мають жодного сенсу.

Також дослідники встановили, що відмова потенційного партнера від занять оральним сексом може бути протипоказанням до зради. Тобто, якщо жінка вирішила зрадити своєму постійному партнерові, але дізналася, що той з ким вона збирається зрадити, проти орального сексу, вона з великою ймовірністю передумає. Конкретні цифри: 65% жінок і 68% чоловіків точно відмовляться зраджувати з тим, хто не практикує оральний секс.

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