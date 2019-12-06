Coca-Cola створила пляшку в честь Зоряних війн, яка світиться: фотофакт

Компанія Coca-Cola випустила обмежену серію пляшок газованої води без цукру з OLED-панеллю у вигляді світлового меча на честь прем'єри дев'ятого епізоду "Зоряних війн". Такі пляшки знайти можна тільки в Сінгапурі.

У Coca-Cola заявляють, що першими у світі вбудували в пляшку з газованою водою гнучку OLED-панель. У етикетку помістили батарею і світлодіоди, які вмикаються, коли людина бере пляшку в руки. Загальний час роботи такого підсвічування – близько 40 хвилин.

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Газована вода постачається в спеціальній упаковці. Всього в магазини надійшло 8000 пляшок у двох дизайнах – з червоним мечем Кайло Рена і з синім мечем Рей.

Компанія сховала пляшки у 45 випадкових точках по всьому Сінгапуру. Кожен день на сайті промо-кампанії публікують п'ять загадок, правильні відповіді до яких повинні привести до потрібної локації, де захований квиток. Щоб отримати газовану воду, потрібно передати квиток продавцеві в будь-якому місцевому супермаркеті 7-Eleven і вибрати між пляшкою з Кайло Реном і Рей.

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