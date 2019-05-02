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Ось що робити, якщо прокинулися з симптомами нежитю й чхаєте
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Буває, що ви не знаєте, де і як встигли простудитися, але зранку вже хворі. Дізнайтеся, що таке, насправді нежить і чому він з'являється.
Причина виникнення нежиті – це збій в системі очищення організму. Тіло не встигає виводити слиз стандартними механізмами – нирками через сечу, тому включається "аварійний режим".
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В першу чергу потрібно не заважати організму самостійно впоратися з вірусами, а це значить, що при перших симптомах застуди, не можна давати медикаменти.
Отже, щоб нормалізувати процес виведення, потрібно відрегулювати процес надходження. Тобто зменшити споживання слизоутворювальних продуктів. До таких належать всі термічнооброблені крахмаломісткі продукти, злакові, рафіновані цукри, молоко і похідні з них.
А допоможуть організму справитися з цим такі продукти: фрукти, ягоди, сирі овочі, зелень.
Потрібно вживати свіжовичавлені соки: апельсиновий, грейпфрутовий, яблучний, гранатовий, лимонний. Трав'яні чаї з ромашкою та солодкою, а також теплу воду з соком лимона і медом.
Для швидкого зняття симптомів нежиті підійде промивання носа, найкраще це робити народним засобом – розчином води та солі. Він не протипоказаний вагітним і жінкам, які годують, маленьким дітям, не має протипоказань при гострих запальних процесах.
Сіль використовувати краще морську, вона вбиває віруси та мікроби, має протиалергічну властивість.
Якщо немає апетиту й хочеться спати, то відмовтеся від їжі й спіть.
Частіше провітрюйте приміщення й не збивайте температуру жарознижувальними засобами.
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