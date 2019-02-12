Ось що буде, якщо пошукати в мережі число 241543903

На перший погляд набір цифр "241543903" – чийсь номер телефона або пароль, але це не так. Відразу потішимо вас: якщо ввести у пошук це число, нічого страшного не станеться.

Отже, якщо ви таки наважитесь пошукати цей набір цифр у Google, то натрапите на вельми кумедний флешмоб.

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241543903 – SEO-флешмоб, який стартував у 2009 році. Якщо ввести ці цифри у рядок пошуку фото, ви побачите людей, котрі засунули голову в холодильник або морозильник.

На цьому флешмоб не зупинився. Тепер по цьому запиту можна знайти кумедні відео на YouTube або фото в Instagram.

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