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Мережу підірвали найдивнішим виконанням Богемної рапсодії

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Хлопець поділився секретом, як він це зробив - фото 1
Хлопець поділився секретом, як він це зробив / Mashable

Як можна виконати легендарний хіт Queen Богемна рапсодія на гітарі, використовуючи... палички для їжі? Це точно треба один раз побачити.

Блогер Ральф Джей Тріумф розмістив на своїй сторінці неординарне відео, яке може вважатися найбільш незвичайним виконанням Богемної рапсодії групи Queen. Він записав виконання хіта на гітарі, за допомогою паличок для їжі.

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Хлопець також поділився секретом, зізнавшись, що зіграв кожну ноту пісні окремо. Після цього він з'єднав все це у єдине ціле за допомогою програми для редагування і отримав Богемну рапсодію.

"Це найскладніше відео, яке я коли-небудь робив!", – зазначив блогер. Користувачі мережі здивувалися і захопилися витраченими зусиллями блогера. "Скільки ж годин ти витратив, щоб записати пісню?", "Це одна з найбільш дивних речей, які я коли-небудь бачив", – відзначили інтернет-користувачі в коментарях.

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Джерело: mashable
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