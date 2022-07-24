Ось наскільки збільшилися продажі секс-товарів в Україні з квітня: цифра дня

Українці почали купувати більше товарів для дорослих під час війни. Про це свідчить підвищений попит на іграшки для дорослих, засоби для збудження та садо-мазо атрибутика. Читайте далі та дізнайтеся наскільки збільшився товарообіг такої продукції 18+!

Товарообіг секс-продукції в Україні від квітня 2022 року збільшився на 18%. Про це повідомляє видання NV з посиланням на Prom.

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Дані маркетплейсу Prom.ua свідчать, що протягом березня попит на секс-продукцію був істотно нижчий, але з квітня відчутно збільшився. Протягом квітня та червня українці замовили майже 54 000 інтимних товарів, а середній чек – 546 гривень. У порівнянні з 2021 роком, українці витрачають на 14% більше на цю категорію товарів.

З квітня по червень замовлення інтимних товарів зросло на 3% у порівнянні з минулим роком, а товарообіг збільшився на 18%.

ТОП найпопулярніших товарів:

іграшки для дорослих

збуджувальні засоби

змазки

презервативи

садо-мазо атрибутика (маски, ремні для зв'язування, нашийники, воскові свічки та наручники)

Цікаво, що зріс попит на раніше не надто популярні товари: інтимні тренажери, чоловіча еротична білизна, романтичні ігри.

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