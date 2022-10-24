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Ось наскільки зросли перегляди українських фільмів після 24 лютого

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Ось наскільки зросли перегляди українських фільмів після 24 лютого - фото 1

Згідно зі статистикою медіасервісу Megogo після повномасштабного вторгнення росії на територію України, глядачі почали частіше переглядати фільми та серіали саме українською. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

В Megogo, окрім того, що глядачі обирають українську озвучку, ще й відзначають ріст попиту на контент українського виробництва. У порівнянні зі статистикою початку 2021 року, то кількість переглядів українських фільмів зросла в 5 разів.

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На початку 2021 року кожен сотий перегляд фільму – це український фільм, восени 2022 року – кожен двадцятий перегляд.

Від початку 2022 року ось ці українські фільми отримали найбільше переглядів: "Ціна правди", "Зірки за обміном", "Черкаси", "Захар Беркут" та "Скажене весілля 2".

Прикметно зазначають у Megogo, що на таку статистику впливає і покращення якості кіновиробництва, і збільшення кількості українського контенту, і національне самовизначення глядачів.

Ось наскільки зросли перегляди українських фільмів після 24 лютого - фото 514761

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