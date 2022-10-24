Ось наскільки зросли перегляди українських фільмів після 24 лютого

Згідно зі статистикою медіасервісу Megogo після повномасштабного вторгнення росії на територію України, глядачі почали частіше переглядати фільми та серіали саме українською. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

В Megogo, окрім того, що глядачі обирають українську озвучку, ще й відзначають ріст попиту на контент українського виробництва. У порівнянні зі статистикою початку 2021 року, то кількість переглядів українських фільмів зросла в 5 разів.

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На початку 2021 року кожен сотий перегляд фільму – це український фільм, восени 2022 року – кожен двадцятий перегляд.

Від початку 2022 року ось ці українські фільми отримали найбільше переглядів: "Ціна правди", "Зірки за обміном", "Черкаси", "Захар Беркут" та "Скажене весілля 2".

Прикметно зазначають у Megogo, що на таку статистику впливає і покращення якості кіновиробництва, і збільшення кількості українського контенту, і національне самовизначення глядачів.

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