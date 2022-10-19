Незвичайний світ: дивіться трейлер мультфільму про сімейні пригоди та чудернацьких істот

У мережі оприлюднили україномовний трейлер до мультфільму "Незвичайний світ". Дивіться трейлер анімації та дізнайтеся, що чекає на глядачів!

Прем'єра мультфільму "Незвичайний світ" відбудеться 24 листопада у кінотеатрах "Планета Кіно". Режисером цієї анімаційної пригоди для сімейного перегляду став Дон Холл.

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"У центрі історії – велика та дружна родина Клейдів. Вони дослідники та мандрівники, тож звикли підтримувати один одного у будь-яких ситуаціях. Сварки чи непорозуміння трапляються рідко, але, на жаль, в найменш слушний момент. Було б дуже прикро, якби подібні негаразди стали на заваді успіху чергової експедиції. Цього разу вони вирушать до незвіданого краю, наповненого чудернацькими істотами та небаченими рослинами. Найбільше випробувань випаде на долю 14-річного Ітана", – йдеться в сюжеті цього мультфільму.

Дивитися трейлер українською мультфільм "Незвичайний світ":

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