Ось кого можуть оштрафувати за відсутність талона техогляду

Досі було спірним питання проходження технічного контролю службовими автомобілями. При виявленні фактів керування такими авто без протоколу технічного огляду, поліція виписувала штрафи.

Вирішальний висновок щодо цього питання зробив Верховний суд: "Аналіз положень статті 35 Закону "Про дорожній рух" дає підстави для висновку про те, що обов'язковому технічному контролю підлягають автомобілі, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку".

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При цьому, суд підкреслив, що службовий автомобіль не слід вважати автомобілем, що здійснює перевезення пасажирів з метою отримання прибутку. Якщо автомобіль використовується в службових цілях для забезпечення господарської діяльності юридичної особи в цілому, то він не підлягає обов'язковому проходженню технічного контролю.

Таким чином, згідно з позицією Верховного суду, якщо службовий автомобіль не надає платні послуги з перевезення пасажирів або вантажів, то він не має проходити технічний огляд. Відповідно штраф за відсутність протоколу технічного огляду в такому випадку буде незаконним.

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