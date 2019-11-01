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DZIDZIO розповів про небезпечну ситуацію на борту літака

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DZIDZIO - фото 1
DZIDZIO / instagram

Український співак DZIDZIO поділився з шанувальниками неприємним досвідом. Нестандартна ситуація сталася з артистом вчора на борту літака.

Відома, що DZIDZIO намагався вилетіти з Відня, проте через 15 хвилин командир судна оголосив про проблеми з літаком. Деякий час авіалайнер, на борту якого перебував Михайло Хома, кружляв над Віднем. При цьому DZIDZIO постійно ділився всім, що відбувається.

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"Вилетів з Відня, і тут через 15 хвилин командир літака оголошує, що у нас проблеми з літаком. Поки кружляємо над Віднем", – написав спочатку артист.

З'ясувалося, що у літака не працював насос, який відповідає за подачу палива. Командир прийняв рішення повернутися до Відня.

"Слава Богу! Ми приземлилися. Знову в Відні. Хочу вам сказати, що ця ситуація дуже нестандартна. Вибачте, що змусив вас переживати, але у мене це вперше", – поділився емоціями Михайло.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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