Названо 100 найдорожчих футболістів світу: Роналду поза першою двадцяткою!

Авторитетне видання Transfermarkt оприлюднило рейтинг 100 найдорожчих футболістів світу. Дізнайтесь, хто ж увійшов у список. Спойлер: Кріштіану Роналду не потрапив навіть у двадцятку!

Перше місце в рейтингу Transfermarkt посів французький футболіст Кіліан Мбаппе, який грає у ПСЖ. Вартість нападника оцінюється в 200 мільйонів євро. На другому місці опинився його одноклубник Неймар, за покупку якого доведеться викласти щонайменше 180 мільйонів євро. ТОП-трійку замикає гравець "Ліверпуля" Мохаммед Салах, якого оцінили в 150 мільйонів.

Це цікаво: Названі найпопулярніші українські футболісти в Instagram

Ліонель Мессі із ціною в майже 150 мільйонів євро став шостим у рейтингу, а Кріштіану Роналду розташувався на 26-й позиції із "цінником" у 90 мільйонів. Українські футболісти в список не ввійшли.

100 найдорожчих футболістів світу

Читайте також: Як збірну України зустріли вдома після тріумфу у відборі на Євро 2020