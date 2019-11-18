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Названо 100 найдорожчих футболістів світу: Роналду поза першою двадцяткою!

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Кіліан Мбаппе - нападник Парі Сен-Жермен - фото 1
Кіліан Мбаппе - нападник Парі Сен-Жермен / gettyimages

Авторитетне видання Transfermarkt оприлюднило рейтинг 100 найдорожчих футболістів світу. Дізнайтесь, хто ж увійшов у список. Спойлер: Кріштіану Роналду не потрапив навіть у двадцятку!

Перше місце в рейтингу Transfermarkt посів французький футболіст Кіліан Мбаппе, який грає у ПСЖ. Вартість нападника оцінюється в 200 мільйонів євро. На другому місці опинився його одноклубник Неймар, за покупку якого доведеться викласти щонайменше 180 мільйонів євро. ТОП-трійку замикає гравець "Ліверпуля" Мохаммед Салах, якого оцінили в 150 мільйонів.

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Ліонель Мессі із ціною в майже 150 мільйонів євро став шостим у рейтингу, а Кріштіану Роналду розташувався на 26-й позиції із "цінником" у 90 мільйонів. Українські футболісти в список не ввійшли.

100 найдорожчих футболістів світу

Названо 100 найдорожчих футболістів світу: Роналду поза першою двадцяткою! - фото 369016
Названо 100 найдорожчих футболістів світу: Роналду поза першою двадцяткою! - фото 369009
Названо 100 найдорожчих футболістів світу: Роналду поза першою двадцяткою! - фото 369012
Названо 100 найдорожчих футболістів світу: Роналду поза першою двадцяткою! - фото 369013
Названо 100 найдорожчих футболістів світу: Роналду поза першою двадцяткою! - фото 369014
Названо 100 найдорожчих футболістів світу: Роналду поза першою двадцяткою! - фото 369015
Названо 100 найдорожчих футболістів світу: Роналду поза першою двадцяткою! - фото 369010
Названо 100 найдорожчих футболістів світу: Роналду поза першою двадцяткою! - фото 369011
Названо 100 найдорожчих футболістів світу: Роналду поза першою двадцяткою! - фото 369008
Названо 100 найдорожчих футболістів світу: Роналду поза першою двадцяткою! - фото 369007

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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