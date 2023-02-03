Ось хто представить Україну на конкурсі краси Miss Charm 2023 у В'єтнамі

16 лютого відбудеться фінал конкурсу Miss Charm-2023 у місті Хошимін, В'єтнам. Далі – більше подробиць!

У 2023 році Україну на Miss Charm представить Анастасія Панова – модель та учасниця конкурсу краси "Міс Україна Всесвіт 2021", – повідомили організатори Miss Ukraine Universe на своїй сторінці в Instagram.

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Українка вже вирушила до В'єтнаму, де її тепло прийняли в аеропорту. Колись вона вже змагалась за корону престижного конкурсу, проте тоді її випередила модель Анна Неплях.

Анастасія Панова представить Україну на конкурс краси Miss Charm-2023 / Instagram/Anastasiia Panova

Я пишаюся тим, що я українка і маю можливість представляти Україну на конкурсі Miss Charm 2023 у В'єтнамі", – написала Анастасія Панова в Insyagram.

Miss Charm – це масштабний конкурс краси, де дівчата з усього світу представляють свою країну, її унікальні традиції та красу. Учасниць обирають у співпраці з оргкомітетом престижних конкурсів краси з кожної країни-учасниці.

Анастасія Панова представить Україну на конкурс краси Miss Charm-2023 / Instagram/Anastasiia Panova

Анастасії 27 років, родом вона із Кривого Рогу. За освітою дівчина фельдшер швидкої допомоги, також дівчина отримала додаткові знання в Американській академії коучингу. Панова веде здоровий спосіб життя та любить екстремальні види спорту.

Анастасія Панова представить Україну на конкурс краси Miss Charm-2023 / Instagram/Anastasiia Panova

Щодо росії, участь якої обурила багатьох українців та іноземців на конкурсі "Міс Всесвіт", то на Miss Charm-2023 представницю теж можна буде побачити. Країну-агресорку представить 21-річна Анна Бакшеєва, студентка економічного інституту в москві.

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