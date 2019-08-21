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Меган Маркл найняла для Арчі незвичайну няню

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Мегна Маркл обрала няню для сина - фото 1
Мегна Маркл обрала няню для сина / tatler

Меган Маркл довго перебирала кандидатури на посаду помічниці, яка допомагала б їй доглядати за первістком Арчі. Коли герцоги Сассекські поверталися з відпочинку на Ібіці, папараці вдалося зробити знімки нової няні Арчі Харрісона – нею стала якась темношкіра жінка.

Сама Меган Маркл дуже задоволена новою нянею. Інсайдер розповів виданню The Sun, що герцогиня називає свою помічницю "подарунком, посланим Богом" і високо цінує її професійні якості. При цьому герцогиня більшу частину турбот про малюка все ж бере на себе.

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Варто відзначити, що нова помічниця – перша в історії королівської сім'ї темношкіра няня.

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Няна для Арчі

Жінка, чиє ім'я поки не називається, відмінно вписалася в сім'ю, прекрасно управляється з Арчі і обожнює хлопчика. Гаррі і Меган надзвичайно задоволені нею. І збираються взяти її з собою в турне по країнах Африки, в якій вони разом з дитиною збираються відправитися в майбутньому місяці.

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Джерело: thesun
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