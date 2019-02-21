Ось чому жінки обирають бородатих чоловіків

Борода виглядає модно. Чоловіки почали доглядати за рослинністю на обличчі, щоб бути у тренді. Виявилося, що це не тільки стильно. Дізнайся, чому борода приваблює жінок.

Науково доведено, що бородаті чоловіки найкраще підходять для створення сім'ї. Жінкам подобаються бородані не тільки через їхній привабливий зовнішній вигляд.

Читайте також: Як не зіпсувати перше побачення: поради для чоловіків

Барнабі Діксон провів дослідження, яке опублікували у журналі "Evolutionary Biology". У результатах йшлося про те, що дослідження підтвердило привабливість бородатих чоловіків. Такі чоловіки вважаються кращими для шлюбу. Їхня борода вказує на зрілість, високий рівень тестостерону і це робить їх привабливішими.

Серед 8520 опитаних жінок всі надали перевагу бородатим чоловікам. За результатами дослідження, чоловіки без бороди вважаються ще занадто юними для шлюбу та серйозних стосунків.

Борода робить чоловіків привабливими

Читайте також: Через скільки років шлюбу дружини починають зраджувати чоловікам