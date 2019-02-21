Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення 2019 Ліга Європи

Ось чому жінки обирають бородатих чоловіків

  • 62
Жінки обирають чоловіків з бородою - фото 1
Жінки обирають чоловіків з бородою

Борода виглядає модно. Чоловіки почали доглядати за рослинністю на обличчі, щоб бути у тренді. Виявилося, що це не тільки стильно. Дізнайся, чому борода приваблює жінок.

Науково доведено, що бородаті чоловіки найкраще підходять для створення сім'ї. Жінкам подобаються бородані не тільки через їхній привабливий зовнішній вигляд.

Читайте також: Як не зіпсувати перше побачення: поради для чоловіків

Барнабі Діксон провів дослідження, яке опублікували у журналі "Evolutionary Biology". У результатах йшлося про те, що дослідження підтвердило привабливість бородатих чоловіків. Такі чоловіки вважаються кращими для шлюбу. Їхня борода вказує на зрілість, високий рівень тестостерону і це робить їх привабливішими.

Серед 8520 опитаних жінок всі надали перевагу бородатим чоловікам. За результатами дослідження, чоловіки без бороди вважаються ще занадто юними для шлюбу та серйозних стосунків.

Борода робить чоловіків привабливими - фото 308988
Борода робить чоловіків привабливими

Читайте також: Через скільки років шлюбу дружини починають зраджувати чоловікам

Джерело: Cosmopolitan
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: спокуслива та гаряча ведуча Орла і Решки Аліна Астровська
  • 17 лютого, 17:25
  • 1834
Хто пройшов у фінал Нацвідбору на Євробачення 2019: усі фіналісти
  • 17 лютого, 00:10
  • 1297
10 дурних запитань програмісту: пояснення на хлопський розум
  • 16 лютого, 16:31
  • 1397
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Цікавинки