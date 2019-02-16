Через скільки років шлюбу дружини починають зраджувати чоловікам

Подружня зрада – штука вельми непередбачувана, але не зовсім. На "стрибки у гречку" можуть впливати безліч очевидних і не зовсім факторів. Психологи ж вирішили розповісти, коли дружини починають замислюватися над походами на сторону.

Джастін Леміллер, канадський сексолог, дослідник і письменник вирішив вивчити взаємозв'язок подружніх зрад і тривалості стосунків. Тобто, грубо кажучи, почав шукати відповідь на питання, на якому етапі люди набридають один одному настільки, що машинально пірнають в ліжко до інших.

І ще: Науковці переконані, що соціальні мережі сприяють подружнім зрадам

У своєму блозі Sex & Psychology Леміллер розповів про нещодавнє дослідження, опубліковане в академічному виданні Journal of Sex Research. Для нього опитували 313 ізраїльтян (середній вік 32-33 роки), всі були гетеросексуальні й одружені щонайменше один рік. Учасників запитували про ймовірність подружньої зради з їхнього боку, а потім намагалися встановити взаємозв'язок з тривалістю шлюбу.

Респонденти були розділені на три групи: недовгий шлюб (менше ніж 5 років), шлюб середньої тривалості (від 6 до 10 років) і давно одружені (11 і більше років). Найбільша ймовірність зради була в третій групі, а найнижча – в першій, у тих, хто одружений недавно. Іншими словами, чим довше подружжя перебувало разом, тим охочіше вони висловлювали думки про зраду.

Однак дані чоловіків відрізнялися від жіночих. Зокрема, чоловіки показували лінійний ефект, тобто шанси подружньої зради збільшувалися пропорційно терміну шлюбу. У жінок, у свою чергу, цей ефект був криволінійний – вони частіше говорили про високий ризик зради, якщо належали до групи, що були у шлюбі середньої тривалості, від 6 до 10 років. А ось ті, що були одружені менше ніж 5 років або понад 11 – значно рідше висловлювали бажання зрадити чоловікові.

Жінка може зрадити, коли перебуває у шлюбі від 6 до 10 років

Зрозуміло, це дослідження ґрунтувалося на озвученій ймовірності зради, а не реальних походеньках на сторону. Але Леміллер вирішив на цьому не зупинятися. Він опрацював ще кілька наукових праць та виявив цікаві факти.

Опубліковане в Journal of Marriage and Family дослідження, проведене в кінці 90-х, показувало, що для жінок найбільша ймовірність зради припадає на 7-й рік заміжжя. А після цього вона різко знижується. А для жінок, які перебувають у шлюбі 20-30 років, ймовірність зради взагалі мінімальна.

З чоловіками все навпаки: з високою ймовірністю вони також зраджують на 7-му році шлюбу, потім ця ймовірність знижується приблизно до 18-го року сімейного життя, а потім різко зростає. Тобто, чоловіки, одружені 30 і більше років найчастіше зраджують своїм дружинам – навіть частіше, ніж тоді, на 7-му році подружнього життя.

Аналізуючи дані, доктор Леміллер зазначає, що зрада дійсно стає більш вірогідною в тривалих стосунках з плином часу, але при цьому варто враховувати ефекти, характерні для певних вікових груп або поколінь. Наприклад, Леміллер передбачає, що жінки старшого віку значно рідше зізнаються у подружній зраді, ніж молоді жінки, просто кажучи, приховують цінну інформацію від дослідників. Крім того, він вважає, що з часом всі наявні дані можуть змінитися, враховуючи тренди на відмову від моногамії та зменшення значення інституту шлюбу.

Читайте також: Що таке мікрозрада і чому це стосується кожного