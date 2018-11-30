Ось чому жінкам необхідно обов'язково відмовитися від куріння

Для того, щоб знизити ризик інсульту після настання менопаузи, жінкам краще кинути курити. Втім, відмова від куріння корисна і з багатьох інших причин.

Побутує думка про те, що серцево-судинні захворювання – це чисто чоловіча проблема. Насправді, мільйони жінок щороку стають жертвами найнебезпечніших порушень у роботі серця і мозку.

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Натомість існують перевірені наукою способи зменшити ризик інсульту, пов'язані з обмеженнями в харчуванні, контролем артеріального тиску, прийомом бета-блокаторів і регулярними візитами до лікарів. Дослідники з Університету Мічигану виявили ще один подібний спосіб. Вони з'ясували, що якщо жінки кидають курити, то їх ризик стати жертвами інсульту після настання менопаузи значно знижується.

Бережіть себе! / British Heart Foundation

Куріння є фактором ризику порушень у роботі артерій, як показало дослідження. Відмова від куріння дозволяє прочистити артерії від небезпечних скупчень, здатних спровокувати тромби і тим самим привести до ішемічного інсульту. Вчені також підтвердили, що певна кількість фізичних навантажень і здорове харчування теж необхідні для профілактики інсульту.

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