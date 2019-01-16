Ось чому власники котів мають мати скляні столи: епічні фото

Кожен, у кого є кіт, знає про любов пухнастиків до відпочинку на різноманітних предметах та меблях. І ось чому власники цих тваринок тішаться скляним журнальним столикам!

Скляні меблі відкривають нові погляди на світ, особливо, коли вдома є кіт. У мережі діляться кумедними фото своїх улюбленців, яких можна побачити з нових ракурсів. Від цих знімків важко втримати усмішку, а також завести й собі пухнастий клубочок радості.

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