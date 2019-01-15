Дивний кіт став зіркою мережі, і ось чому: відео

Кіт, який дивно бігає до господаря, підкорює мережу. І це варто побачити!

На платформі Reddit користувач з ніком neobow2 поділився дивним відео зі своїм котом, яке за короткий час опинилось у топах. Всього за 11 годин допис зібрав більш як 83 тисячі переглядів та понад тисячу коментарів. А все тому, що з домашнім улюбленцем автора щось не так і вона дуже дивно біжить. Але, як відзначив господар, він все одного любить свого кота.

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