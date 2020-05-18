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Ось чому варто випивати горнятко чорного чаю щодня

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Чай - фото 1
Чай / korrespondent

Чашка чорного чаю на день – ефективна профілактика діабету.

Фахівці провели дослідження на основі аналізу даних про жителів 50 країн, що підтверджує зв'язок між вживанням чорного чаю і зниженням ризику розвитку діабету 2 типу.

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З усіх країн, які були включені в дослідження, найбільший рівень споживання чаю був відзначений у Великобританії (найвищий – в Ірландії), а також Туреччині. Практично не п'ють чорний чай, як виявилося, в Північній Кореї, Бразилії та Китаї.

Ось чому варто випивати горнятко чорного чаю щодня - фото 295113
Ось, чому варто випивати 1 горня чорного чаю щодня

Однак, американські колеги вчених критично поставилися до заяв останніх. Вони кажуть, що поки немає вагомих причин рекомендувати пацієнтам з цукровим діабетом або людям з групи ризику пити чорний чай. Щоб уникнути цього важкого захворювання, вони радять виконувати класичні рекомендації:

  • Обмежити споживання легких вуглеводів: солодощів, кондитерських виробів
  • Ввести у свій раціон на регулярній основі фрукти, овочі, цілозернові продукти
  • Тричі на тиждень присвячувати пів години аеробним вправам

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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