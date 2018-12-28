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Ці напої корисно пити зранку
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Експерти представили напої для пробудження, серед яких немає кави.
Багато людей вважають за краще зранку випити чашку кави, щоб отримати достатню кількість заряду активності, але інші корисні напої справляються з ранковою втомою навіть краще.
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Наприклад, склянка молока з шматочками банана і полуниці забезпечить організм кальцієм, надавши відчуття ситості на довгі години. У цьому ж списку зелений чай, що містить величезну кількість антиоксидантів, що є не тільки профілактикою багатьох захворювань, але і захистом від онкології. Тепла вода з лимоном чудово очищає організм від токсинів. Напій зміцнює імунітет, уповільнює старіння організму, знижує рівень цукру в крові і покращує роботу серцево-судинної діяльності.
Не менш корисні властивості має кокосова вода, в якій міститься незліченна кількість мінеральних і вітамінних речовин, які позитивно діють на стан нервової системи, даруючи активність на тривалий час.
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