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Ці напої корисно пити зранку

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Тепла вода з лимоном чудово очищає організм - фото 1
Тепла вода з лимоном чудово очищає організм / office

Експерти представили напої для пробудження, серед яких немає кави.

Багато людей вважають за краще зранку випити чашку кави, щоб отримати достатню кількість заряду активності, але інші корисні напої справляються з ранковою втомою навіть краще.

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Наприклад, склянка молока з шматочками банана і полуниці забезпечить організм кальцієм, надавши відчуття ситості на довгі години. У цьому ж списку зелений чай, що містить величезну кількість антиоксидантів, що є не тільки профілактикою багатьох захворювань, але і захистом від онкології. Тепла вода з лимоном чудово очищає організм від токсинів. Напій зміцнює імунітет, уповільнює старіння організму, знижує рівень цукру в крові і покращує роботу серцево-судинної діяльності.

Не менш корисні властивості має кокосова вода, в якій міститься незліченна кількість мінеральних і вітамінних речовин, які позитивно діють на стан нервової системи, даруючи активність на тривалий час.

Ці напої корисно пити зранку - фото 298240
Ці напої корисно пити зранку

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Джерело: fishki
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