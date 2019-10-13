Ось чому варто мандрувати: яскраві фото барменки з Аргентини

Молода аргентинка відкриває для себе та для інших світ мандрів, показуючи всі свої подорожі в мережі. Якщо ви все ще вважаєте, що це даремна трата часу та коштів, то знімки точно змінять вашу думку.

Знайомтесь, Агостіна Шеноне (Agostina Schenone) – фотограф-самочка, психолог та барменка з Аргентини. Дівчина майже весь свій вільний час присвячує дослідженню світу, чим ділиться на своєму профілі в соцмережі Instagram, де у неї понад 14 тисяч підписників. І це не дивно, адже у роботах Агостіни можна побачити архітектуру, пейзажі, вуличні знімки та стиль життя людей у різних країнах. Насолоджуйтесь:

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Джерело всіх фото: instagram.com/agoschenone

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