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Ось чому варто мандрувати: яскраві фото барменки з Аргентини

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Захопливі подорожі Агостіни Шеноне - фото 1
Захопливі подорожі Агостіни Шеноне / instagram.com/agoschenone

Молода аргентинка відкриває для себе та для інших світ мандрів, показуючи всі свої подорожі в мережі. Якщо ви все ще вважаєте, що це даремна трата часу та коштів, то знімки точно змінять вашу думку.

Знайомтесь, Агостіна Шеноне (Agostina Schenone) – фотограф-самочка, психолог та барменка з Аргентини. Дівчина майже весь свій вільний час присвячує дослідженню світу, чим ділиться на своєму профілі в соцмережі Instagram, де у неї понад 14 тисяч підписників. І це не дивно, адже у роботах Агостіни можна побачити архітектуру, пейзажі, вуличні знімки та стиль життя людей у різних країнах. Насолоджуйтесь:

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Ось чому варто мандрувати: яскраві фото барменки з Аргентини - фото 361243

Ось чому варто мандрувати: яскраві фото барменки з Аргентини - фото 361244

Ось чому варто мандрувати: яскраві фото барменки з Аргентини - фото 361245

Ось чому варто мандрувати: яскраві фото барменки з Аргентини - фото 361246

Ось чому варто мандрувати: яскраві фото барменки з Аргентини - фото 361247

Ось чому варто мандрувати: яскраві фото барменки з Аргентини - фото 361248

Ось чому варто мандрувати: яскраві фото барменки з Аргентини - фото 361249

Ось чому варто мандрувати: яскраві фото барменки з Аргентини - фото 361250

Ось чому варто мандрувати: яскраві фото барменки з Аргентини - фото 361251

Ось чому варто мандрувати: яскраві фото барменки з Аргентини - фото 361252

Ось чому варто мандрувати: яскраві фото барменки з Аргентини - фото 361253

Ось чому варто мандрувати: яскраві фото барменки з Аргентини - фото 361254

Ось чому варто мандрувати: яскраві фото барменки з Аргентини - фото 361255

Ось чому варто мандрувати: яскраві фото барменки з Аргентини - фото 361256

Ось чому варто мандрувати: яскраві фото барменки з Аргентини - фото 361257

Ось чому варто мандрувати: яскраві фото барменки з Аргентини - фото 361258

Ось чому варто мандрувати: яскраві фото барменки з Аргентини - фото 361259

Ось чому варто мандрувати: яскраві фото барменки з Аргентини - фото 361260

Ось чому варто мандрувати: яскраві фото барменки з Аргентини - фото 361261

Ось чому варто мандрувати: яскраві фото барменки з Аргентини - фото 361262

Ось чому варто мандрувати: яскраві фото барменки з Аргентини - фото 361263

Ось чому варто мандрувати: яскраві фото барменки з Аргентини - фото 361264

Джерело всіх фото: instagram.com/agoschenone

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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