Ось чому варто купити новий флагманський смартфон Poco F1

Під час презентації в Нью-Делі компанія Xiaomi представила флагманський смартфон свого суббренда Pocophone – Poco F1. Радіо МАКСИМУМ називає вагомі причини купити цей смартфон.

Пристрій отримав не лише топові характеристики, а й цінник, який приємно вразить фанатів компанії. Звичайно ж, не обійшлося й без недоліків, але вони не є суттєвими.

І ще: Новий флагман Samsung встановив приголомшливий рекорд

Процесор і начинка

Смартфон Poco F1 працює на базі топового 8-ядерного процесора Qualcomm Snapdragon 845 з тактовою частотою 2,8 ГГц і відеоприскорювача Adreno 630. "Камінь" забезпечить максимальну потужність не лише при виконанні повсякденних задач, а й під час мобільного геймінгу. До слова, для комфорту пристрій оснастили системою рідинного охолодження, що дозволить не переживати, що ваш смартфон нагріється до небезпечної температури.

Poco F1 отримав трендову моноброву / firstpost

Оперативної пам'яті може бути 6 або 8 ГБ, а от внутрішнє сховище може сягати 64, 128 або 256 ГБ, які можна розширити за допомогою карти пам'яті microSD до 256 ГБ. Тобто, максимум, на який можна розраховувати, – 512 ГБ вбудованої пам'яті.

Екран

Традиційно для флагманів 2018 року, пристрій отримав дисплей із "монобровою". Його діагональ сягає 6,18 дюйма. Роздільна здатність – Full HD+. Хоч екран і чималенький, але пристрій достатньо компактний для того, щоб користуватися ним однією рукою. До слова, захищений екран склом Gorilla Glass.

Фотографічні можливості

Задня панель може похизуватися наявністю подвійного модуля камери з основним сенсором Sony IMX363 на 12 Мп і розміром пікселя 1,4 мкм, а також помічним – Samsung на 5 Мп. Фронтальна камера на 20 Мп. Для чіткості фотографій, зроблених в умовах недостатнього освітлення, пристрій оснастили електронною стабілізацією.

Poco F1 отримав здвоєний модуль основної камери / firstpost

Корпус

Гаджет виконаний з полікарбонату, а не зі скла та металу. Це можна назвати плюсом, адже пристрій менш крихкий і його не так страшно впустити на землю. Тим більше, що користувачі й так одягають свої пристрої в чохли. Також є спеціальна версія Armoured Edition з посиленою кевларовими нитками задньою кришкою. До слова, під кришкою ховається акумулятор на 4000 мАг, що дозволить на цілий день активного користування забути про зарядку. Для пришвидшення процесу поповнення енергії наява функція швидкої зарядки Quick Charge 3.0.

Особливості

Пристрій отримав інфрачервоний датчик розпізнавання обличчя, який коректно працює навіть у темряві.

Працює гаджет на базі Android 8.1 Oreo з фірмовою оболонкою MIUI 9.6. Зауважимо, що оновлення до "пирога" очікується в 4-му кварталі цього року.

Poco F1 оснастили інфрачервоним датчиком розпізнавання обличчя / Rozetked

Ціна

Вона приємно вас вразить. Версія на 6 ГБ оперативки та 64 ГБ флеш-пам'яті обійдеться в 299 доларів, щоправда, на індійському ринку. За модифікацію 6/128 ГБ просять $ 349, а за топовий варіант 8/256 ГБ – $ 420. Ціна "броньованої" версії 8/256 ГБ складе близько $ 430. Випускатися Poco F1 буде в червоному, синьому і чорному кольорах, Armoured Edition буде доступний лише в чорному кольорі.

Технічні характеристики Xiaomi Poco F1:

Екран: IPS, 6,18 ", 2160х1080 (18: 9);

Процесор: 8-ядерний Qualcomm Snapdragon 845, 2,8 ГГц;

Операційна система: Android 8.1 Oreo (MIUI 9.6);

Оперативна пам'ять: 6/8 ГБ;

Вбудована пам'ять: 64/128/256 ГБ;

Підтримка карт пам'яті: microSD, microSDHC, microSDXC;

Інтерфейси: USB Type-C, Wi-Fi a / b / g / n / ac, Bluetooth 5.0;

Навігація: GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou;

Камери: основна – подвійна (12 і 5 Мп), фронтальна – 20 Мп;

Акумулятор: 4000 мАг, підтримка швидкої зарядки Quick Charge 3.

На індійському ринку новинка з'явиться вже 29 серпня 2018 року. Терміни появи Poco F1 в інших регіонах виробник поки не озвучив.

Читайте також: LG анонсувала бездротові навушники з перекладачем і помічником від Google