LG анонсувала бездротові навушники з перекладачем і помічником від Google

Нові навушники від LG можуть перекладати в реальному часі / 4PDA

Напередодні швидкого початку щорічної виставки побутової електроніки IFA 2018 компанія LG Electronics представила нові бездротові гарнітури лінійки Tone: Tone Platinum SE і Tone Ultra SE.

Перша модель отримала інтеграцію з віртуальним помічником Google Асистент і можливість перекладу інших мов. А навушники Tone Ultra SE отримали вкрай незвичайну особливість: зовнішній динамік.

І ще: Смартфон Google Pixel 3 XL засвітився на чорному ринку

"Інтегруючи розумні сервіси в успішну серію Tone, LG привносить нову парадигму в сегмент такого типу аудіопристроїв, і ми продовжуємо роботу над подальшим інноваційним розвитком найактуальніших моделей. Наша мета – пропонувати нові відмінні навушники користувачам по всьому світу", – розповів Кім Те-Гюн, глава підрозділу LG Companion Device Business Division.

LG анонсувала бездротові навушники з перекладачем і помічником від Google

LG анонсувала бездротові навушники з перекладачем і помічником від Google

Модель LG Tone Platinum SE стала першим носимим пристроєм у лінійці, в якому після натискання кнопки доступні функції перекладача в режимі реального часу і Google Асистента. Користувачі зможуть активувати віртуального помічника без використання фрази "Окей, Google", отримуючи швидкий доступ до потрібної інформації. Також натисненням однієї кнопки можна використовувати сервіс Перекладач, щоб без перешкод спілкуватися з людьми чужою мовою.

LG анонсувала бездротові навушники з перекладачем і помічником від Google

В LG Tone Platinum SE інженери компанії вбудували урівноважений якір і динамічний випромінювач, створивши комбінацію, яка зазвичай використовується в навушниках-вкладишах для професійних музикантів. Збалансований якір видає чистий високочастотний звук, а динамічні випромінювачі забезпечують потужний бас. Навушники будуть представлені в чорному, синьому і золотистому кольорах.

LG анонсувала бездротові навушники з перекладачем і помічником від Google

Іншою новинкою стала гарнітура LG Tone Ultra SE, обладнана зовнішнім монодинаміком. З його допомогою користувачі зможуть здійснювати дзвінки та слухати музику. При цьому динамік не заглушає фонові звуки, що корисно в місцях, де важлива увага до навколишнього оточення. Як в LG Tone Platinum SE, у цій моделі використовується подвійний MEMS-мікрофон, що забезпечує високу чіткість звуку під час дзвінків, а також підтримується мобільний додаток Tone & Talk.

Більш детальна інформація про навушники буде представлена ​​на виставці IFA 2018, яка пройде в період з 31 серпня по 5 вересня.

Читайте також: Новий флагман Samsung встановив приголомшливий рекорд