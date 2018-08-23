Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Музика Привітання

LG анонсувала бездротові навушники з перекладачем і помічником від Google

  • 78
Нові навушники від LG можуть перекладати в реальному часі - фото 1
Нові навушники від LG можуть перекладати в реальному часі / 4PDA

Напередодні швидкого початку щорічної виставки побутової електроніки IFA 2018 компанія LG Electronics представила нові бездротові гарнітури лінійки Tone: Tone Platinum SE і Tone Ultra SE.

Перша модель отримала інтеграцію з віртуальним помічником Google Асистент і можливість перекладу інших мов. А навушники Tone Ultra SE отримали вкрай незвичайну особливість: зовнішній динамік.

І ще: Смартфон Google Pixel 3 XL засвітився на чорному ринку

"Інтегруючи розумні сервіси в успішну серію Tone, LG привносить нову парадигму в сегмент такого типу аудіопристроїв, і ми продовжуємо роботу над подальшим інноваційним розвитком найактуальніших моделей. Наша мета – пропонувати нові відмінні навушники користувачам по всьому світу", – розповів Кім Те-Гюн, глава підрозділу LG Companion Device Business Division.

LG анонсувала бездротові навушники з перекладачем і помічником від Google - фото 271795
LG анонсувала бездротові навушники з перекладачем і помічником від Google
LG анонсувала бездротові навушники з перекладачем і помічником від Google - фото 271796
LG анонсувала бездротові навушники з перекладачем і помічником від Google

Модель LG Tone Platinum SE стала першим носимим пристроєм у лінійці, в якому після натискання кнопки доступні функції перекладача в режимі реального часу і Google Асистента. Користувачі зможуть активувати віртуального помічника без використання фрази "Окей, Google", отримуючи швидкий доступ до потрібної інформації. Також натисненням однієї кнопки можна використовувати сервіс Перекладач, щоб без перешкод спілкуватися з людьми чужою мовою.

LG анонсувала бездротові навушники з перекладачем і помічником від Google - фото 271793
LG анонсувала бездротові навушники з перекладачем і помічником від Google

В LG Tone Platinum SE інженери компанії вбудували урівноважений якір і динамічний випромінювач, створивши комбінацію, яка зазвичай використовується в навушниках-вкладишах для професійних музикантів. Збалансований якір видає чистий високочастотний звук, а динамічні випромінювачі забезпечують потужний бас. Навушники будуть представлені в чорному, синьому і золотистому кольорах.

LG анонсувала бездротові навушники з перекладачем і помічником від Google - фото 271794
LG анонсувала бездротові навушники з перекладачем і помічником від Google

Іншою новинкою стала гарнітура LG Tone Ultra SE, обладнана зовнішнім монодинаміком. З його допомогою користувачі зможуть здійснювати дзвінки та слухати музику. При цьому динамік не заглушає фонові звуки, що корисно в місцях, де важлива увага до навколишнього оточення. Як в LG Tone Platinum SE, у цій моделі використовується подвійний MEMS-мікрофон, що забезпечує високу чіткість звуку під час дзвінків, а також підтримується мобільний додаток Tone & Talk.

Більш детальна інформація про навушники буде представлена ​​на виставці IFA 2018, яка пройде в період з 31 серпня по 5 вересня.

Читайте також: Новий флагман Samsung встановив приголомшливий рекорд

Джерело: 4PDA
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
На Радіо МАКСИМУМ запустилося нове ранкове шоу з крутими ведучими
  • 11:00, 20 серпня
  • 719
Як обрати найкращий соковитискач: порівняння, особливості та ціни
  • 17:00, 27 серпня
  • 511
Оскар 2019: оголошено фільм, який представить Україну
  • 14:14, 29 серпня
  • 252
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології