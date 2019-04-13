Ось чому в супермаркетах США працюють роботи

У супермаркетах в Америці "наймають" на роботу все більше роботів. Але людям це тільки на користь. Дізнайтеся, причину таких змін.

Walmart – одна з найбільших у світі мереж роздрібної торгівлі. Компанія хоче збільшити кількість робочих роботів у своїх магазинах по всій території Америки. При цьому важливо, що скорочувати персонал не будуть.

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Для роботів підготували наймаруднішу роботу. Інші працівними сконцентруються на важливіших завданнях. Так би мовити їм доручать клієнтоорієнтовані завдання, зокрема у сфері обслуговування і консультуванні відвідувачів.

До кінця року мінімум у 300 супермаркетах мережі з’являться роботи. Вони будуть відстежувати наявність товарів на полицях й будуть сповіщати працівників про його нестачу, неправильне розташування, помилковий цінник тощо.

У 1,5 тисячі магазинів почнуть працювати повністю автономні машини для миття підлоги. Зараз звичайне миття підлоги займає 2-3 години.

Ще у 1,2 тисячі магазинів запустять конвеєрні стрічки, які будуть автоматично сканувати та сортувати товар, який надійшов у магазин. Це відбуватиметься ще на етапі розвантаження.

У 900 магазинах з’являться автоматичні термінали для отримання замовлень, які роблять онлайн.

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