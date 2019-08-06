Ось чому в Ірландії масово відмовляються від книг відгуків для туристів

Книги відгуків, які зазвичай пропонують заповнити у музеях і біля популярних пам'яток, можуть порушувати прийнятий у минулому році в країнах ЄС закон про захист даних.

В Ірландії Департамент громадських служб (OPW) цього літа ухвалив рішення прибрати з найпопулярніших серед туристів місць книги відгуків.

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Ініціативу пояснили тим, що в книгах відгуків туристи можуть залишати свої персональні дані, які автоматично потрапляють під загрозу через вільний доступ до них величезного числа людей. Ірландська влада серйозно стала побоюватися відповідальності через покладені на них обов'язки "впроваджувати технічні рішення для дотримання рівня безпеки персональних даних".

У департаменті відзначили, що в окремих випадках за порушення закону про дані громадян світить штраф на суму до 1 мільйона євро.

У підсумку міністри вирішили зовсім прибрати книги відгуків з музеїв, замків та інших пам'яток. Туристи, наприклад, втратили можливість залишати на папері свої коментарі в Дублінському замку, в'язниці Кілмайнхам Гаол і музеї Макросс Хаус.

Головне – не залишати свої контакти й адреси

Багато фахівців негайно відреагували на цю ініціативу. Зокрема, комісар із захисту персональних даних Ірландії Хелен Діксон назвала рішення прибрати книги відгуків бюрократичним абсурдом. За її словами, туристи залишають свої дані абсолютно добровільно, а саму книгу навряд чи можна вважати "структурованою системою запису даних". Представники туризму заявили, що така практика – абсолютна маячня і додали, що туристи повинні мати можливість підписатися під своїми відгуками.

Правда, після хвилі негативу на тлі прийняття спірного рішення в департаменті поспішили розповісти громадськості про можливий перегляд свого підходу і швидке повернення книг відгуків культурних об'єктів. Керівник відділу обслуговування відвідувачів (OPW) Френк Шалва заявив, що організація помилково інтерпретувала закон про захист даних.

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