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Ось чому так дорого: інсайдер назвав вартість ключових компонентів Xiaomi Mi10
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Ще до релізу флагманських Xiaomi Mi10 і Mi10 Pro президент компанії Лю Вейбін пояснив високу вартість смартфонів використанням дорогих комплектуючих. Тепер ми знаємо, скільки вони коштують завдяки інсайдерам.
Детальну інформацію про вартість компонентів Xiaomi Mi10 та Mi10 Pro опублікував у своєму Twitter-блозі відомий мережевий інформатор Ice Universe.
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За даними інсайдера, ціна вигнутого дисплея Mi10 становить $ 90 – втричі більше, ніж у плоских аналогів з порівнянними характеристиками. Трохи дешевше ($ 50) коштує 108-мегапіксельний сенсор основної камери – для порівняння, прайс на датчики з роздільною здатністю 48 Мп не перевищує $ 13.
Крім того, значну статтю витрат на виробництво гаджетів становить мобільна платформа Qualcomm Snapdragon 865, цінник якої з урахуванням установки 5G-модему вдвічі вищий, ніж у Snapdragon 855. Як заявив раніше Лю Вейбін, одне тільки використання нової SoC підвищує собівартість смартфона на $ 70. На роздрібну ціну гаджетів також вплинули модулі пам'яті стандарту LPDDR5.
Примітно, що хоча прайс на Mi10 і Mi10 Pro стартує з позначки $ 573 і $ 716 (для китайського ринку) відповідно, перша партія з 50 000 пристроїв була розкуплена всього за хвилину.
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