Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Миколая Новий рік 2019 Ломаченко – Педраса

Ось, чому слід обмежити вживання сиру

  • 19
Чому сир не потрібно їсти кожен день - фото 1
Чому сир не потрібно їсти кожен день / healthline

Дієтологи рекомендують вкрай дозовано їсти сир.

При щоденному вживанні сир може швидко викликати звикання і посприяти розвитку ожиріння, застерегли експерти.

І ще: Як смачно і правильно приготувати домашнє вино

Про те, чому сир не потрібно їсти кожен день, розповіли науковці. За словами дієтологів, сир – висококалорійний продукт, багато його сортів містять до 70% жирів, причому насичених, що призводять до зростання "поганого" холестерину в крові.

Лікарі порекомендували вживати не більше 200 грамів сиру на тиждень. Нехтування цією нормою, за словами медпрацівників, призведе до того, що шкода продукту переважить всі його позитивні сторони. Зокрема, нагадали експерти з харчування, сир через високий рівень натрію може призводити до порушень функції нирок, а також до проблем з сечостатевої системою.

Ось, чому слід обмежити вживання сиру - фото 294009
Ось, чому слід обмежити вживання сиру

Читайте також: Скільки хліба треба їсти кожен день

Джерело: healthline
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на грудень 2018: прогноз на місяць для всіх знаків
  • 30 листопада, 21:05
  • 1809
Найкращі бюджетні смартфони 2018 року: рейтинг Радіо МАКСИМУМ
  • 05 грудня, 12:15
  • 736
Подарунки на День Святого Миколая 2018 для дітей: найкращі ідеї
  • 03 грудня, 12:10
  • 1330
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Їжа