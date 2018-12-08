Ось, чому слід обмежити вживання сиру

Чому сир не потрібно їсти кожен день / healthline

Дієтологи рекомендують вкрай дозовано їсти сир.

При щоденному вживанні сир може швидко викликати звикання і посприяти розвитку ожиріння, застерегли експерти.

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Про те, чому сир не потрібно їсти кожен день, розповіли науковці. За словами дієтологів, сир – висококалорійний продукт, багато його сортів містять до 70% жирів, причому насичених, що призводять до зростання "поганого" холестерину в крові.

Лікарі порекомендували вживати не більше 200 грамів сиру на тиждень. Нехтування цією нормою, за словами медпрацівників, призведе до того, що шкода продукту переважить всі його позитивні сторони. Зокрема, нагадали експерти з харчування, сир через високий рівень натрію може призводити до порушень функції нирок, а також до проблем з сечостатевої системою.

Ось, чому слід обмежити вживання сиру

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