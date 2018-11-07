Медики назвали найкращий сік для холодної пори

Американські науковці розповіли про те, який сік допоможе позбутись болю у горлі та мігреней.

Експерти зі США під керівництвом Кріса Стіла пояснили, що восени та взимку віруси легко потрапляють до організму, призводячи до появи кашлю, нежитю, головного болю та у горлі, але є сік, який допомагає пришвидшити видужання.

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Виявилось, що саме свіжий апельсиновий сік позбавляє симптомів сезонних недуг, а також активізує імунну систему. А все завдяки високому вмісту вітаміну С. Саме він також полегшує головний біль.

Тому медики рекомендують не відмовлятись від цитрусових у холодну пору року, а щоб максимально захистити від захворювань, варто стежити за своїм раціоном та замінити шкідливу їжу та фрукти та овочі.

Найкращий сік для холодної пори

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