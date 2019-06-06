Кава Starbucks може з'явитися у чотирьох українських аеропортах

Українська компанія Pavo Group, що володіє мережею магазинів duty free в кількох аеропортах, придбала права реалізації продукції ТМ Starbucks.

Відомий кавовий бренд може з'явитися в аеропорту Запоріжжя, міжнародному аеропорту Львів ім. Д. Галицького, а також в аеропортах Харків і Бориспіль (зал офіційних делегацій).

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Starbucks – найбільша міжнародна мережа кафе швидкого обслуговування американської фірми Starbucks Corporation. Кав'ярні розташовані у 55 країнах світу.

У duty free продаватимуть каву Starbucks

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