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Ось чому не варто їсти вночі

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Чому не можна їсти вночі - фото 1
Чому не можна їсти вночі

Не можете втриматись від пізніх пробіжок до кухні та нічних перекусів? Недавнє дослідження американських учених пояснило, чому варто позбутись цієї звички.

Учені з медичного центру при Університеті Техасу пояснили, чому пізня вечеря та нічна трапеза - це погана ідея. Фахівці провели дослідження, яке показало, що прийом їжі у темну пору доби погіршує стан шкіри. Через неправильне харчування шкіра більше піддається прискореному старінню, впливу ультрафіолету та іншим неприємними речам.

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Це підтвердив експеримент з мишами, яких годували вдень, адже піддослідні є нічними створіннями. Річ у тому, що не відповідність з біоритмами й стає причиною для передчасного старіння та погіршення шкіри. Тому краще дочекатися ранку, щоб втамувати голод, адже це дозволить виглядати молодо та насолоджуватися сонячним промінням ще довгий час.

Чому не можна їсти вночі - фото 326517

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Джерело: newsyou
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