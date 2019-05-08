Ось чому не варто їсти вночі

Не можете втриматись від пізніх пробіжок до кухні та нічних перекусів? Недавнє дослідження американських учених пояснило, чому варто позбутись цієї звички.

Учені з медичного центру при Університеті Техасу пояснили, чому пізня вечеря та нічна трапеза - це погана ідея. Фахівці провели дослідження, яке показало, що прийом їжі у темну пору доби погіршує стан шкіри. Через неправильне харчування шкіра більше піддається прискореному старінню, впливу ультрафіолету та іншим неприємними речам.

І ще: Три прості способи схуднути до літа

Це підтвердив експеримент з мишами, яких годували вдень, адже піддослідні є нічними створіннями. Річ у тому, що не відповідність з біоритмами й стає причиною для передчасного старіння та погіршення шкіри. Тому краще дочекатися ранку, щоб втамувати голод, адже це дозволить виглядати молодо та насолоджуватися сонячним промінням ще довгий час.

Це цікаво: Ці продукти шкідливо їсти вранці