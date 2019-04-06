Ось чому не варто вмиватися під душем

Багато хто з нас часто вмивається просто під час прийому душу. Однак чи можна так робити?

Щодня ми, не замислюючись, виконуємо сотні дій. Серед яких і водні процедури. Чи знаєте ви, що важливо не стільки стежити за чистотою свого тіла, скільки робити це правильно?

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Наприклад, у кожного з нас є свої звички прийняття душу. Деяким людям подобається починати цю процедуру з миття голови, у той час як інші воліють мити волосся в останню чергу.

Дехто вмивається у момент прийняття душу. Здається, що в цьому не може бути нічого поганого. Однак фахівці вважають інакше. Дерматологи зі Сполучених Штатів називають головною причиною, з якої ви не маєте мити обличчя в душі, те, що температура води, яку ми використовуємо для душу, зазвичай набагато вища, ніж коли ми просто вмивалися над раковиною. Гаряча вода дуже шкодить шкіряному покрову і може спровокувати роздратування, тому, навіть якщо ви приймаєте душ після інтенсивного тренування і вам важко стриматися, щоб не вмитися, намагайтеся не робити цього.

Умивання великим об'ємом гарячої води може призвести до надлишку пігменту або навпаки знебарвлення шкіри. Крім того не варто підставляти своє обличчя під струмені води, які з лійки душа виходять під сильним напором. Така дія води також може викликати роздратування і різні пошкодження. Більш того умивання під час прийому душу збільшує час самої процедури, зв'язку з чим зростає кількість води, яка потрапляє на все тіло.

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