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Ось чому не варто пити чай у пакетиках

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Чай в пакетиках набагато дорожчий - фото 1
Чай в пакетиках набагато дорожчий / The Spruce Eats

Чай у пакетиках (як великий виняток) можна взяти лише у дорогу, коли немає умов для приготування чаю в заварному чайничку.

Шкідливі властивості чаю в пакетиках:

Якщо розглядати такий чай з економічної точки зору, то чай в пакетиках набагато дорожчий за розсипний листовий чай, тому що в собівартість пакетика включена його ціна, яку витрачають на матеріал для пакетика.

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Якість. Чай в пакетиках не йде ні в яке порівняння зі свіжозавареним листовим чаєм. Пакетики заповнюють чайним пилом і трухою з подрібненого старого листя чаю, в якому накопичується найбільша кількість пестицидів.

Шкідливі речовини. Пестициди, що містяться в старому чайному листі, можуть викликати онкологічні захворювання, нанести шкоду кістковій системі та ниркам.

Пакетики. Папір для пакетиків, щоб надати йому товарного вигляду, відбілюють хлором, який добре розчиняється в гарячій воді і може стати причиною захворювання щитовидної залози.

Добавки. Щоб поліпшити смакові якості пакетованого чаю у нього додають ароматизатори та підсилювачі смаку, що не робить такий чай корисним для організму.

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Джерело: sbs
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