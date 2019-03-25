Чому не варто налягати на гарячий чай

Вживання гарячого чаю пов'язано з підвищеним ризиком розвитку серйозних захворювань. Чому краще пити теплий або прохолодний чай.

Фахівці протягом 10 років спостерігали за 50 тисячами людец у віці від 40 до 75 років. За час спостереження було виявлено 317 випадків раку стравоходу.

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Ризик розвитку раку стравоходу був вищий у любителів гарячого чаю (60°C і вище). Порівнявши дані тих, хто пив більше 700 мілілітрів гарячого чаю з тими, хто пив менше 700 мілілітрів гарячого чаю, вчені прийшли до висновку, що ймовірність розвитку раку у першої групи вище на 90%.

"Багато людей люблять пити чай, каву або інші гарячі напої. Однак, згідно з нашим звітом, вживання дуже гарячого чаю може збільшити ризик раку стравоходу, і тому бажано почекати, поки гарячі напої охолонуть, перш ніж пити", – сказав автор дослідження Фархад Ісламі з Американського онкологічного товариства.

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