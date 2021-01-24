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Ось чому не варто підкидати наречену на весіллі: відео

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Весільний провал - фото 1
Весільний провал

Весільні традиції часто обертаються проти наречених, хоч і дуже тішать гостей свята. Так трапилось і з героїнею цього відео!

На платформі Reddit користувач з ніком _miku_hatsune поділився епічним весільним відео, яке стрімко підіймається у тренди. І це не дивно, адже головною героїнею ролика стала наречена, яку посеред свята вирішили трішки попідкидати.

Тим часом: Ображений наречений жбурнув торт в обличчя коханої: епічне весільне відео

Не важко здогадатись, що ідея була не найкраща. Зважаючи на те, що за справу взялось чимало хлопців, а сукня дівчини виявилась значно легшою, то завершились такі веселощі спершу демонстрацією спіднього, а тоді гучним падінням. Тим часом коментатори відзначили, що є й позитив: від такого конкурсу, на щастя, не постраждав весільний торт, який стояв поряд.

WCGW if we try to throw the bride in the air from r/Whatcouldgowrong

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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