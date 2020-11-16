Ось чому не можна залишати вікна навстіж у морських подорожах: відео

Подорож морем – це справді крутий варіант для відпочинку, але й тут не варто забувати про такі важливі дрібниці, як відчинені вікна. Що ж трапиться, якщо знехтувати цим правилом – дивіться далі.

На платформі Reddit користувач з ніком mr_rosh поділився незвичайним відео з круїзного судна, яке показує, чому обов'язково потрібно зачиняти вікна. За короткий час допис зібрав понад 26 тисяч переглядів та більше як 400 коментарів.

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Річ у тому, що на ролику можна побачити, як чоловік намагається зайти у свою кімнату, однак там настільки сильний вітер з вікна, що двері майже не піддаються. Хоч і місія дуже складна, але головний герой все ж зумів потрапити у каюту.

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