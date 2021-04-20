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Ось чому не можна ставити дзеркало біля вікна (фото)

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Чому дзеркало не можна ставити біля вікон - фото 1
Чому дзеркало не можна ставити біля вікон

Не завжди прагнення прикрасити помешкання або залишати предмети не на своїх місцях проходить без наслідків. Якщо у вас дзеркало стоїть на підвіконні, то саме час його звідти забрати. Чому? Дивіться далі.

Користувач з ніком FreeloadingPoultry поділився на платформі Reddit епічним фото з помешкання своєї тещі. За короткий час допис піднявся в тренди і створив нову фобію для людей. Річ у тому, що залишати дзеркало на підвіконня, – дуже погана ідея. І фото це яскраво підтверджує.

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В малохмарну погоду окраса інтер'єру може перетворитись у цілком реальну загрозу.

"Моя теща залишила дзеркало напроти вікна у сонячний день", – пояснив автор. І тепер зрозуміло, чому пластикова рама отримала чорну пляму, адже люстерко реально її підпалило. Варто розуміти, що інший матеріал або наявність легкозаймистих фіранок поставила б під загрозу не лише помешкання, а й життя.

reddit - фото 456420
reddit

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