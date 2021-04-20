Чи чують вас оператори, коли дзвінок на паузі

Кожному хоча б раз спадало на думку, чи чує оператор, що ви говорите, коли залишає вас на лінії. І нарешті можна отримати відповідь на це питання!

Телефонна служба підтримки часто викликає не найприємніші емоції, адже туди телефонують, зазвичай, щоб повідомити про якусь проблему. Тому під час утримання дзвінків клієнти можуть дозволяти собі не найдобріші слова. Чи чують це оператори? Відповідь знайшла у ТікТок, де на сторінці yourdailydoseoflifehacks (Твоя щоденна порція лайфхаків) з'явилось лаконічне пояснення.

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За словами авторів, якщо у режимі очікування ви чуєте музику, то ваші роздуми вголос не будуть нікого шокувати, а от відсутність мелодії вказує на те, що оператор просто вимкнув мікрофон і добре все чує.

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