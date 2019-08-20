Ось чому не можна нікому розповідати, що ви були в Барселоні

Ніколи не зізнавайтесь, що ви були у Барселоні

У Барселоні запущена спеціальна кампанія, яка закликає туристів після повернення додому не розповідати своїм близьким і друзям про те, що вони були в столиці Каталонії. Тому, якщо ви плануєте подорож до цього міста – нікому не кажіть про це!

Барселона продовжує чинити опір масовому туризму та всіма силами намагається знизити кількість іноземних гостей. Черговим кроком стала кампанія, запущена Федерацією асоціацій жителів міста (FAVB).

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Активісти закликають усіх туристів, що побували в Барселоні, нікому не розповідати про свою поїздку, щоб не спонукати інших відправитися сюди. За словами президента FAVB Ани Мендес, кампанія є частиною плану зробити туристів "спільниками" супротивників масового туризму.

Ця ініціатива відрізняється від багатьох інших стосовно іноземців та є доброзичливою для них. Ми не звинувачуємо туристів, але змушуємо їх усвідомити, що вони є частиною проблеми, – заявила глава федерації.

У рамках кампанії в Барселоні пройдуть кілька рекламних акцій, під час яких туристам будуть роздаватися листівки із закликами мовчати про те, що вони відвідували каталонську столицю, і які місцеві визначні пам'ятки бачили. Активісти вже провели одну з них поряд з собором Саграда Фамілія. Ще кілька акцій пройдуть на ринку Бокерія і інших значущих об'єктах міста.

Щорічно кількість туристів у Барселоні невпинно росте

Барселона вважається одним з найпопулярніших напрямків у мандрівників. Вона посідає 12 місце у рейтингу найбільш туристичних міст світу і 4 місце в списку європейських міст, які приймають найбільше гостей з інших країн. Торішнє опитування міської ради показало, що жителі міста вважають туризм однією з найбільших проблем Барселони.

Раніше стало відомо про те, що противники масового туризму на іспанському острові Майорка зігнали своє зло на орендованих туристами автомобілях. Пізно вночі кілька місцевих жителів, які зараховують себе до агітаційної групи "Арран", розбили молотком і розмалювали фарбою кілька машин, взятих мандрівниками напрокат. Після інциденту представники організації заявили, що таким чином вони протестують проти масового туризму та компаній, що здають авто в оренду. За їх словами, на острові щорічно здається в прокат понад 100 тисяч автомобілів, що підігріває інтерес туристів до цього регіону. У свою чергу масовий туризм на острові створює такі проблеми, як житлова криза і збільшення дорожнього трафіку.

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