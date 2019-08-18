Турецькі бізнесмени закликали змінити систему all inclusive

Міністерство туризму і культури Туреччини отримало лист від Торгово-промислової палати Манагавта – в ньому міститься прохання змінити стандарти all inclusive, а також "визначити райони, в яких робота готелів e цьому форматі не буде завдавати шкоди іншому бізнесу".

Як заявляють автори листа, all inclusive фактично знищує їх бізнес.

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Туристи сидять в готелях, не подорожують країною та не витрачають гроші на гастрономію і покупки за межами готелів, – скаржаться вони.

При цьому, наприклад, в Аланьї президент місцевої палати торговців і ремісників Нурі Демір заявляє, що, хоча готелі повні, магазини стоять порожніми. При цьому, заявляє він, багато підприємців брали кредит, щоб відкрити магазини до сезону, і тепер не знають, як повертати кошти. При цьому витрати сектора торгівлі зросли на 20% у порівнянні з 2018 роком, а доходи не ростуть, пише TourProm.

Відповідно, підприємці Аланії виступають за кардинальні зміни і вимагають повної заборони системи all inclusive у центрі міста. Однак експерти сумніваються, наскільки цей захід може спрацювати.

Туристи не хочуть витрачатися на екскурсії та додаткові тури

Розмови про заборону "все включено" точаться уже кілька років, причому не тільки в Туреччині. Так, на початку 2015 року відмовитися від готелів all inclusive і повернутися до класичної моделі монетаризації, що дозволяє заробляти ресторанам, барам і іншим підприємствам малого бізнесу в окрузі закликав новий прем'єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас.

"Ми не хочемо подальшого розвитку поточної агресивної моделі інтенсивної експлуатації туризму", – заявив новий прем'єр-міністр Греції.

Відзначимо, що туроператори тоді заявляли, що не очікують негативного впливу на турпотік заяви нового прем'єр-міністра Греції Алексіса Ціпрас про необхідність скорочувати в країні число даних готелів. Більш того, ця позиція ними стримано вітається. За оцінками експертів, загальна кількість готелів у Греції, які працюють за системою all inclusive, відносно невелика – не більше 30-40%, і в основному вони зосереджені на найпопулярніших курортах,

При цьому торік туристи яскраво продемонстрували своє ставлення до спроб турецького бізнесу дістати зайві гроші з їхніх кишень. 87% туристів заявили, що поміняють своє ставлення до Туреччини, якщо в країні скасують систему "все включено". Більш того, 20% мандрівників і зовсім відмовляться від відпочинку на курортах республіки. Також звучала заява, що Туреччина розглядає варіант скоротити кількість прийнятих за системою all inclusive туристів або зовсім відмовитися від "все включено", щоб підвищити витрати відпочивальників.

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