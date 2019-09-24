Не гірші за собак: коти теж прив'язуються до своїх господарів, але не всі

Якщо ви вважаєте, що відданими та вірними можуть бути лише собаки, а коти – створіння, які лише просять, аби їх погодували та почухали, – забудьте про це. Науковці довели, що пухнастики теж можуть бути прив'язаними до своїх господарів, але не всі!

Виявилося, що 64% кошенят на все своє життя формують міцний зв'язок зі своїми господарями. Це довів експеримент, який проводили американські біологи.

І ще: Хитрий кіт, для якого не існує перешкод, став зіркою мережі (епічне відео)

Дослідники використовували тест незнайомої ситуації, який дозволяє оцінити ступінь прихильності у приматів і собак. До вибірки потрапили 79 кошенят від трьох до восьми місяців. Тварин залишали наодинці з господарями, потім людей просили вийти з кімнати і через деякий час повернутися. Весь експеримент тривав шість хвилин, протягом яких учені спостерігали за поведінкою малих пухнастиків.

Учені виявили кілька типів прихильності вихованців до господарів. Зв'язок вважався міцним, якщо кошенята дозволяли брати себе на руки і гладити, поводилися спокійно і з задоволенням поверталися до гри, підходили до людей і намагалися триматися поруч з ними.

Коти теж прив'язуються до господарів, але роблять це не всі

Як і собаки, кішки проявляють соціальну гнучкість щодо їх прихильності до господаря, – каже Крістін Вітале. – Більшість кішок формують міцну прихильність до господаря і в незнайомій обстановці повертаються до нього в пошуках безпеки.

Тому рекомендуємо відкинути стереотипи про те, що лише собаки можуть бути відданими. Коти теж мають міцний зв'язок зі своїм господарем, але притаманно це не всім пухнастикам.

Читайте також: Собака, який розіграв свого господаря, став зіркою мережі: веселе відео