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Названо ідеальну різницю у зрості для щасливого шлюбу

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Вілл і Джада Пінкетт Сміт - фото 1
Вілл і Джада Пінкетт Сміт / allkpop

Психологи з'ясували, що невисокі жінки і високі чоловіки мають більше шансів створити гармонійну сім'ю.

Результати дослідження в журналі Personality and Individual Differences опублікували американські фахівці.

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На їхню думку, маленькі жінки знаходять справжнє щастя в шлюбі з високими з чоловіками, і навпаки: чоловіки з великим зростом знаходять сімейну гармонію у відносинах з маленькими жінками. Цікаво, що ефект такого щастя триває 18 років.

Як пояснили фахівці, вибір представницями прекрасної статі вищих і сильніших партнерів пояснюється біологічно. По-перше, поруч з такими чоловіками жінки відчувають себе більш захищеними і бажаними, по-друге, вони підсвідомо прагнуть передати властиві рослим чоловікам якості, здоров'я і силу, своїм дітям. До речі, польський антрополог Богуслав Павловський прийшов до висновку, що ідеальна різниця в зрості між партнерами 30 сантиметрів.

Як приклад він навів такі пари, як експрем'єр-міністр Англії Тоні Блер і його дружина Шері, а також Вікторія та Девід Бекхеми.

Сім'я Бекхемів - фото 344955
Сім'я Бекхемів

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Джерело: allkpop
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