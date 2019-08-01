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Науковці назвали фактор, який негативно впливає на ваш сон

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Цей чинник може негативно вплинути на ваше здоров'я - фото 1
Цей чинник може негативно вплинути на ваше здоров'я

І хоч залишився останній місяць літа, спеку ще ніхто не скасовував. Ми не здивуємось, що більшість з вас, аби нормально виспатись, вмикає вентилятор вночі. Втім, британські науковці розповіли, чому так робити категорично не можна!

Є люди, які спокійно сплять при працюючому вентиляторі в кімнаті. Воно й не дивно, адже прохолода, яку створює вентилятор може здаватися нам приємнішою, ніж від кондиціонера. Однак, зловживання цим побутовим приладом може негативно впливати на ваше здоров'я.

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Зокрема, кажуть лікарі, у тих, хто спить по сусідству з увімкненим вентилятором, можуть розвиватися напади астми та сухого кашлю, з'являється сухість очей, свербіння. При цьому у людини, швидше за все, почнуться й проблеми з засинанням.

Вентилятор змушує повітря переміщатися по кімнаті, а разом з ним – потоки пилу і пилку, які постійно проникають в житло. Якщо ви схильні до алергії, астми та сінної лихоманки, це може викликати багато проблем, – зазначив один з експертів Марк Реддік.

Крім того, якщо вентилятор працює так, що його потоки потрапляють на сплячу людину, це може бути шкідливо ще й тим, що в таких умовах виникають передумови для м'язової напруги, судом і болю.

Експерти рекомендують перед сном добряче провітрити кімнату. За потреби ви можете її охолодити до розумного мінімуму, а тоді вже вмощуватися у ліжко.

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Джерело: medikforum
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