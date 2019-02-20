Ось чому краще не знімати обручку, якщо ви в шлюбі

Обручка – символ відданості і любові до партнера. Традиція носити особливий перстень на безіменному пальці виникла доволі давно, тож з цією прикрасою пов'язано безліч забобонів і таємниць.

Історія обручок бере свій початок із часів Давнього Єгипту. Деякі джерела стверджують, що колискою цього звичаю стала Стародавня Греція. Хай там що, замкнуте коло, у формі якого виготовляють прикрасу, у різних культурах асоціювався з нескінченною любов'ю двох сердець.

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То чи можна знімати обручку? Уже дуже багато років люди розмірковують над цим питанням. Комусь доводиться знімати обручки через об'єктивні обставини: наприклад, стан шкіри або умови роботи, які несумісні з ювелірними прикрасами. Інші ж просто не надають цьому значення.

У той же час існує низка причин, через які знімати обручку не рекомендується:

Ця прикраса – щоденне нагадування про те, що кожне ухвалене вами рішення якимось чином впливає на вашого партнера.

Обручка – символ поваги до партнера.

Перстень на безіменному пальці – один із засобів захисту від невірності.

Обручка говорить вашим дітям про те, що шлюб має для вас велике значення.

Саме на наявність обручки, передусім, звертають увагу оточуючі. Ця прикраса може дати їм зрозуміти, чи вільне ваше серце.

Крім перерахованих причин, існує безліч прикмет і забобонів, пов'язаних з обручками. Вірити в них чи ні – вирішувати тільки вам. Зрештою, не існує ніяких вагомих підстав, які забороняють знімати обручку, більшість з них мають радше психологічних характер.

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