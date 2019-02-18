Фільми про кохання: ТОП 10 романтичних стрічок про любов

Романтичні фільми про кохання повертають віру в справжні почуття та піднімають настрій. До вашої уваги найкращі стрічки про любов, які варто подивитися.

Про силу почуттів сказано та написано багато. Вони змінюють нас і змінюють наше життя, мотивують робити такі вчинки, які іншим здаються безглуздими. До вашої уваги найкращі романтичні фільми про любов, які змусять радіти і трішки сумувати. Тобто робити все те, що притаманне коханню, адже в ньому є "і будні, і свята".

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Ті, що співають у терні

Дата виходу: 1983 рік

1983 рік У головних ролях:

Річард Чемберлен (Батько Ральф де Брікассар);

Рейчел Уорд (Мегенн "Меггі" Клірі);

Джин Сіммонс (Фіона "Фіа" Клірі);

Річард Кілі (Падрік "Педді" Клірі);

Барбара Стенвік (Мері Елізабет Клірі Карсон).

Екранізація однойменного роману австралійської письменниці Колін МакКаллоу

"Є така легенда – про птаху, що співає лише один раз в житті, але прекрасніше за всіх на світі. Одного разу вона залишає своє гніздо і летить шукати кущ терну і не заспокоїться, поки не знайде. Серед колючих гілок заспівує вона пісню і кидається грудьми на найдовший, найгостріший шип. І, підносячись над невимовною мукою, так співає, вмираючи, що цій радісній пісні позаздрили б і жайворонок, і соловей. Єдина, незрівнянна пісня, і дістається вона ціною життя. Але весь світ завмирає, прислухаючись, і сам Бог посміхається в небесах. Бо все найкраще дається лиш ціною великої муки… Принаймні, так каже легенда".

Ті, що співають у терні

Це – міні-серіал про кохання, довжиною у вічність. Кохання, яке випробовувалося найжорстокішими "стихіями" долі: розлукою та часом. Іноді любов буває недосяжною – даруючи хибні мрії і змушуючи чекати того єдиного, з ким судилося бути разом. Така доля спіткала і Меггі Клірі, яка покохала духовного настоятеля її сім'ї, батька Ральфа де Брікассара.

Вона – як птах із старої кельтської легенди, яка все своє життя витрачає на пошуки тернового куща, для того щоб загинути від його шипів. Меггі готова через все життя пронести любов, немов щасливий дар і жорстоку муку, тільки заради тих моментів, коли вона зможе бути поруч з коханою людиною. Ральф також кохає Меггі, але його клятва перед Богом важливіша за будь-яку земну любов.

Ті, що співають у терні – дивіться відео найкращих моментів:

Любий Джон

Дата виходу: 2010 рік

2010 рік У головних ролях:

Ченнінг Татум (Джон Тайрі);

Аманда Сейфрід (Саванна)

Екранізація однойменної книги Ніколаса Спаркса

Любий Джон

Воїн збройних сил США Джон Тайрі і красуня Саванна Кертіс познайомилися, коли Джон був у відпустці. Вони покохали одне одного з першого погляду і вирішили, що навіть відстань не в змозі зруйнувати їхнє прекрасне почуття. Джону залишалося служити усього рік і протягом цього часу вони активно листувалися. Однак плани Джона різко змінилися опісля подій 11 вересня 2001 року. Для Савани це означало ще два роки болісного очікування. Довгоочікувані листи від Савани, які були сенсом його життя, стали приходити все рідше.

Любий Джон – дивіться трейлер:

Особистий охоронець

Дата виходу: 1992 рік

1992 рік У головних ролях:

Вітні Х'юстон (Рейчел Меррон);

Кевін Костнер (Френк Фармер).

Охоронець

Співробітник служби безпеки президента Рейгана, Френк Фармер, покидає службу і вирішує працювати охоронцем співачки та актриси Рейчел Меррон, яка постійно отримує листи з погрозами. Антипатія, що виникла між ними, поступово переростає в кохання, яке заважає виконувати свій професійний обов’язок охоронцю. Френк переконаний, що листи надсилає не психопат, як вважали, а професійний вбивця.

Чи зуміє зарадити лиху Френк та чи судилося йому з Рейчел бути разом?

Особистий охоронець – дивіться трейлер:

Титанік

Дата виходу: 18 листопада 1997 рік (Лондон).

18 листопада 1997 рік (Лондон). У головних ролях:

Леонардо ді Капріо (Джек);

Кейт Вінслет (Роза).

Титанік

Напевно, образи Джека та Рози, як і шекспірівські Ромео та Джульєтта, стали по-справжньому архетипними. Це фільм про кохання з першого погляду, кохання, яким здавалося воно більшості, забороненого та негуманного. Також це історія про жіночу жертовність та чоловічу відданість. Кожен з нас бачив цю стрічку вже не один раз. Але щоразу переглядаючи фільм і добре знаючи його фінал, ми все ж не полишаємо надії, що історія кохання Рози та Джека закінчиться такою ж казкою, якою почалася.

Титанік – дивіться онлайн трейлер:

Винні зірки

Дата виходу: 2014 рік

2014 рік У головних ролях:

Шейлін Вудлі (Хейзел);

Ансель Енгорт (Огастус).

За мотивами однойменного роману Джона Ґріна

Винні зірки

Головна героїня Хейзел хвора на рак. Загроза життю на час відступила, проте повернутися до нормального життя вона не може. У групі для таких, як вона сама, героїня знайомиться з Огастусом , в якого відразу закохується. Він відповідає взаємністю, і пара вирушає у захоплюючу подорож, протягом якої від життя бере максимум.

Винні зірки – дивіться онлайн трейлер:

Три метри над рівнем неба

Дата виходу: 2010 рік

2010 рік У головних ролях:

Марія Вальверде (Бабі Алькасар);

Маріо Касас (Хьюго "Аче" Олівера).

Екранізація роману Федеріка Моччіа "Три метри над небом"

Три метри над небом

Чуттєва мелодрама про справжню іспанську пристрасть та про ніжне перше кохання. Бабі учениця-відмінниця, приклад зразковості як у школі, так і вдома. Хьюго "Аче" – справжній бунтар та "поганий" хлопець. До знайомства з Бабі він і не думав про романтичні стосунки, його життя йшло шкереберть.

Аче умовно засуджений за побиття коханця матері, а з його палким характером ймовірність сісти за грати з кожним днем зростала. Здавалося, вони такі різні, що їм не судилося бути разом. Але справжнє кохання вище усіляких умовностей. Чи зуміє Аче заради коханої приборкати свій норов та які випробовування долею чекають на них?

Три метри над небом – дивіться онлайн трейлер:

Будинок біля озера

Дата виходу: 2006 рік

2006 рік У головних ролях:

Сандра Баллок ( Кейт);

Кіану Рівз (Алекс).

Будинок біля озера

Як ви гадаєте, чи можна закохатися в людину з першого слова? Виявляється, ще й як. Мешканка будинку Кейт, змушена переїхати до великого міста, а відтак – покинути свій дизайнерський будинок. Наостанок вона залишає у поштовій скриньці лист для майбутнього власника цього прекрасного будинку. Новий мешканець, молодий архітектор на ім'я Алекс, зауважує, що в листі неправильно описується сам будинок.

Справа в тому, що цей будинок колись був побудований батьком Алекса, заради чого той покинув сім'ю, коли він був зовсім маленьким. Незабаром з'ясовується, що Алекс живе на два роки раніше за той час, у якому перебуває Кейт. Їхні почуття стають все міцнішими, а зустріч одне з одним все бажанішою. Але чи судилося їм побачитися, якщо ця зустріч фізично неможлива?

Будинок біля озера – дивіться онлайн трейлер:

Один день

Дата виходу: 2011 рік

2011 рік У головних ролях:

Енн Хетевей (Емма Морлі);

Джим Стерджесс (Декстер Мейхью)

Один день

Щороку Емма Морлі і Декстер Мейхью роблять все можливе, щоб зустрітися. Ця традиція зародилася після випадкової спільної ночі, коли юні випускники Единбурзького університету зрозуміли, що хоч вони одне одному і не підходять, дружні стосунки цілком влаштують обох.

Хто б міг подумати, що вживана фраза "давай залишимося друзями", яка зазвичай нічого не варта, обернеться більш ніж двадцятирічною прихильністю, що "сильніша від пристрасті та більша за любов". Життєві шляхи героїв постійно перетинаються, злети-падіння одного йдуть паралельно з невдачами-успіхами іншого. Скільки ж їм знадобиться часу, щоб зрозуміти де шукати справжнє кохання?

Один день – дивіться трейлер:

Інша жінка

Дата виходу: 2014 рік

2014 рік У головних ролях:

Камерон Діаз (Карлі);

Леслі Манн (Кейт);

Кейт Аптон (Ембер).

Інша жінка

Неймовірно позитивна комедія про трьох жінок, які поєднані спільною справою – помстою. Карлі виявляє, що її хлопець Марк обманює. Жінка, яку він називає своєю покоївкою, насправді його дружина Кейт. Карлі зустрічається з Кейт і між двома жінками, яким далеко за 30, виникає дружба. Згодом вони дізнаються, що у нього є ще одна коханка – юна красуня Ембер. Троє обманутих жінок об'єднуються, щоб провчити брехливого зрадника.

Інша жінка – дивіться трейлер:

Кохання та інші ліки

Дата виходу: 2010 рік

2010 рік У головних ролях:

Енн Хетеуей (Меггі);

Джейк Джилленхол (Джемі).

Кохання та інші ліки

Він привабливий і самовпевнений, красивий і цілеспрямований в житті. Джемі звик завжди тримати все в своїх руках. Але ось, у шаленому темпі життя, він зустрічає її, свою любов. Меггі – неймовірно вродлива дівчина, яка страждає на хворобу Паркінсона. Після знайомства Меггі погоджується на близькість, яка не повинна до чогось їх обох зобов'язувати. Так вони вирішують продовжувати "вільні" стосунки.

Але з часом Джемі розуміє, що Меггі, яка підкорила його своїм позитивом та безтурботним ставленням до життя, насправді пригнічена та потребує справжнього кохання. Чи зуміє Джемі переконати її у своїй щирості та відданості? Чи довіриться йому Меггі, як неодноразово обпікалася у стосунках з чоловіками?

Кохання та інші ліки – дивіться онлайн трейлер:

Хай ваше кохання буде сповнене не лише блиском в очах, шаленими вчинками та співаннями серенад, а й бажанням, пройшовши через всі випробування долі, залишитися з людиною на все життя. Взаєморозуміння, взаємодовіри та взаємоповаги вам!

Яна Довгалюк для Радіо МАКСИМУМ

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