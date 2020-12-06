Ось чому дівчата так довго у ванній: хлопець упіймав кохану на гарячому

Користувач Twitter розхвилювався, що його дівчина надто багато часу перебуває у ванній, але точно не очікував побачити це. Здається, кохана блогера підкинула чудову ідею, як провести гарно час.

Японець з ніком Nekomarusuisan поділився на своєму профілі у Twitter яскравим фото, яке викликало справжній захват у користувачів. Річ у тому, що хлопець почав перейматись про те, що його дівчина доволі довго не виходить з ванної кімнати.

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Йому на думку почали спадати жахливі речі, тож він вирішив перевірити, чи з нею все у порядку. Але до побаченого точно не був готовий! Адже у дівчини все значно краще, аніж він міг уявити: вона відпочиває у ванній з вином та Nintendo Switch, а компанію їй складають коти.

Така продуманість настільки захопила Twitter, що ідея провести кілька годин у ванній здається чудовим способом нарешті відпочити від всього на світі.

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