Коли геніально прикрасив будинок до свят: кумедне відео

Зимовий сезон стартував, тож по всьому світу почали яскраво прикрашати помешкання до свят. Але інколи не потрібно купувати тонни гірлянд, якщо є креативність.

На платформі Reddit користувач з ніком memezzer показав епічне відео з прикрашеними будинками, яке всього за 5 годин піднялось у тренди. І це не дивно, адже ролик зібрав понад 25 тисяч балів та майже 300 коментарів.

І ще: Сатана і 2020 рік: реклама додатку для знайомств підкорює мережу

А все тому, що можна побачити ефектно прикрашений дім, який можна побачити з іншого кінця вулиці, адже він просто сяє від кількості гірлянд. А от сусіди вирішили не надто напружуватись, щоб створити святковий настрій, тому просто розмістили стрілку. Це варто побачити:

Читайте також: Новорічні лайфхаки: як швидко і бюджетно прикрасити домівку взимку