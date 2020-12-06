Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Топ-модель по-українськи

Коли геніально прикрасив будинок до свят: кумедне відео

  • 6
Епічна прикраса будинку до Різдва - фото 1
Епічна прикраса будинку до Різдва

Зимовий сезон стартував, тож по всьому світу почали яскраво прикрашати помешкання до свят. Але інколи не потрібно купувати тонни гірлянд, якщо є креативність.

На платформі Reddit користувач з ніком memezzer показав епічне відео з прикрашеними будинками, яке всього за 5 годин піднялось у тренди. І це не дивно, адже ролик зібрав понад 25 тисяч балів та майже 300 коментарів.

І ще: Сатана і 2020 рік: реклама додатку для знайомств підкорює мережу

А все тому, що можна побачити ефектно прикрашений дім, який можна побачити з іншого кінця вулиці, адже він просто сяє від кількості гірлянд. А от сусіди вирішили не надто напружуватись, щоб створити святковий настрій, тому просто розмістили стрілку. Це варто побачити:

Maybe maybe maybe from r/maybemaybemaybe

Читайте також: Новорічні лайфхаки: як швидко і бюджетно прикрасити домівку взимку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як змінювалася найсексуальніша фітнес-модель Ана Чері: фото 18+
  • 30 листопада, 20:20
  • 1647
Гороскоп на цей тиждень 30 листопада – 6 грудня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 29 листопада, 15:19
  • 917
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2694731
Загрузка...
Новини